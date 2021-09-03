حرير التوت .. خامات مستدامة لتصاميم عملية

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

تقدم مجموعة «دار MOTF » فساتين نهارية راقية وبلوزات أنيقة وقمصاناً قصيرة وأوشحة مصنوعة من حرير التوت. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة كاملة من الملابس المنزلية تضم تشكيلة فاخرة من ملابس النوم وأغطية الوسائد وأقنعة العين، والتي تطرح من خلال تصاميمها أساسيات متطورة مصنوعة من أقمشة مستدامة وعالية الجودة مع التركيز على الجودة والحرفية.

حيث ينساب حرير التوت المعروف باسم «ملك الألياف» على البشرة ويضفي إحساساً رائعاً بالنعومة والراحة،

ويمكن ارتداء الألياف الطبيعية على مدار العام. ويحتوي حرير التوت أيضاً على طبيعة مضادة للبكتيريا وبالتالي فهو مثالي لأي شخص يعاني من الحساسية، كما تمتاز التصاميم بمجموعة لونية من الأبيض الفاتح والبيج التي تعكس روح الموسم من خلال ابتكار إطلالات متعددة ابتداءً من الفساتين الناعمة إلى البلوزات الرقيقة من الخيوط الحريرية الدقيقة والأقمشة المنقوشة التي تعطي تأثيراً مميزاً ثلاثي الأبعاد، بينما تمنح الياقات المنسدلة على الأكتاف والأكمام الأثيرية الشفافة لمسةً معاصرة وعملية.