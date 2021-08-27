المستحضرات الخفيفة لإطلالة صيفية نضرة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

إطلالة المرأة في الصيف تعني النضارة والتألق، ولهذا يمكنها لتحقيق هذه المعادلة في جو يميل للحرارة أن تستخدم العديد من منتجات التجميل الخفيفة الثابتة، التي لا تحتاج إلى كريم الأساس، المتناسب مع فترة وجو الشتاء.

ويمكن من خلال «لايف ستايل» منح البشرة النضارة والمظهر المثالي طوال الصيف، عبر مجموعة من مستحضرات التجميل التي تتضمن ألوان الصيف المبهجة ومستحضرات تمنح البشرة الإشراقة والتوهج مثل أنواع البرونز والبلاشر، إلى جانب مستحضرات تميل إلى الإضاءة وتحديد البشرة، أما أحمر الشفاه فيمكن استخدام «المات» أو اللامع الجذابة، واستخدام ظلال العيون بالألوان الحيادية التي قد تبدو غير تقليدية عن اللون الأسود التقليدي. وقبل ذلك يمكن العناية بالبشرة من خلال الأقنعة التي تمنح البشرة الكثير من الترطيب.