لورانس: موضة الشعر حسب شخصية المرأة وأسلوبها

المصدر: دبي - البيان

تتعدد باستمرار صيحات الموضة وقصات الشعر، وهذا ما يجعل الفتيات يقعن في حيرة من أمرهن، ويترددن قبل اختيار القصة الصحيحة واللون الأنسب حسب شكل الوجه ولون البشرة.

فمنهن من تلجأ للشعر القصير كونه نوعاً من التغيير والتجديد، ومنهن من لا تريد التخلي عن الشعر الطويل، ولكن بالوقت نفسه تريد أن تضفي نوعاً من التجديد للستايل الخاص بها. وللحديث عن أبرز صيحات موضة الشعر وقصاتها وألوانها لعام 2021؟

قال لورانس خبير الشعر المختص: اختلفت الموضة قليلاً في هذه السنة عن السنوات السابقة، فقد لاقى الشعر القصير رواجاً أكثر من الشعر الطويل مثل ستايل (الكاريه والديكراديه)، بالإضافة إلى «الفرينش كت» وهي الغرة التي تكون على شكل مثلث للوجه، وقد لاحظنا أن معظم الفنانات اعتمدت هذه القصة.

وأضاف: اعتدنا في كل عام أن نعتمد موضتنا من الغرب، ولكن نحن العرب نضيف لمساتنا الخاصة بذوقنا العربي وأسلوبنا الراقي على القصة، أما الفنانة فهي تأخذها من مصفف الشعر الخاص بها، ومن ثم تعتمدها الفتيات.وأوضح لورانس: عند دخول فصل الشتاء كل الفتيات تريد أن تتمتع بشعر طويل ولون دافئ مثل الألوان الرمادية المختصة بالبني ودرجاته.

ولكن طبعاً لا يمكننا أن ننكر أن اللون الأشقر هو اللون الملكي، وأطمئن كل فتاة تستخدم وصلات الشعر، يمكنها التلاعب بألوان الشعر حسب ما تريد. وعن الألوان الدارجة في هذا العام ينصح لورانس بأن يكون لون الشعر حسب شخصية الفتاة وأسلوبها.

وذكر: إذا كانت الفتاة تتمتع بشعر أسود أو داكن، بالطبع لا يحبذ أن ينتقل إلى اللون الفاتح مرة واحدة بل عليها اختيار لون مناسب حسب البشرة وطبيعة العمل، فاللون البني وتدرجاته هو السائد بشكل كبير هذا العام، بالإضافة إلى اللون النحاسي الجريء. وأخيراً نصح لورانس أنه على كل فتاة الحرص على اختيار لون ملائم لبشرتها، شكل وجهها، شخصيتها وطبيعة عملها وليس حسب الموضة فقط، للحصول على إطلالة جذابة وجميلة.