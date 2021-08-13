بلقيس فوزي: عباءاتي الجديدة قصص تجسّد شخصية المرأة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أطلقت مصممة الأزياء بلقيس فوزي مجموعة عباءات جديدة تحت عنوان «البارونة»، تميزت باللونين الأبيض والأسود، اللذين يرمزان إلى الخير والغموض. وأوضحت بلقيس أن تصميمات عباءاتها بمثابة قصص تعكس شخصية المرأة.

وأضافت في حديث لـ «البيان»: إن المجموعة مستوحاة من فيلم «كرويلا درفيل» الذي أصبح أيضاً فيلماً تجسده شخصيات «ديزني». وأضافت إن الخير والغموض من الصفات الموجودة في كل امرأة، والأزياء اليوم قطعاً نلبسها لتمثل شخصياتنا، لهذا وضعت تصاميمي بالاعتماد على هذا المنطق ومن خلالها أصنع الأزياء التي تحكي قصصاً.

الأبيض والأسود

عن مجموعة «البارونة» قالت بلقيس فوزي: المجموعة كلاسيكية استخدمت فيها الأبيض والأسود لفترة النهار، ولفترة الليل والمناسبات ووضعت ألواناً إضافة لهذين اللونين الذهبي والفضي، والبني.

وأضافت: استخدمت الألوان من منطلق قناعتي أن الألوان تضفي جمالاً، كما عملت على مفهوم الأزياء والعباءة، أي أن يكون هناك تداخل وتناسق بين ما ترتديه المرأة تحت العباءة وما بين العباءة ذاتها.

وتابعت: هنا يجب مراعاة درجات التناسق بين الألوان التي تحقق الجمال لمصمم الأزياء الذي أحتاج فيه إلى وقت للتنسيق في الألوان. وذكرت: ضمت مجموعة 6 قطع، واستخدمت فيها قماش الحرير والقطن.

وأوضحت فوزي: هناك الكثير من مصممي الأزياء العالميين الذين يحرصون عادة على عرض القطع الجميلة تحت الأضواء والتي لا تكون مناسبة للأيام العادية. وبينت: أسعى بتصاميمي بنسبة 30% أن تكون غريبة وتحتاج إلى جرأة وذوق معين بالنسبة للمرأة التي ترتديها، بينما 70% من تصاميمي تناسب الأذواق المتنوعة للمرأة.

اتجاه خاص

وعادت بلقيس فوزي إلى بدايتها وقالت: عندما كنت أدرس في جامعة أبوظبي، إعلام وعلاقات عامة، كنت أضع تصاميم عباءتي، وربما هذا ما أعطاني دافعاً قوياً في السنة الأخيرة من الدراسة في العام 2013 أن أقدم مجموعتي الأولى. وأضافت: قدمت حينها موديلات العباءة السوداء التقليدية، وتوقفت حين بدأت في العمل، ومن ثم أعادتني «جائحة كورونا» إلى التصميم.

وتابعت: كنت متخوفة فالموهبة كالعضلة تحتاج إلى التدريب الدائم، ولكني استطعت أن أقدم تصاميم متنوعة وشاركت في أبريل من العام 2021 في معرض «سرايا» للأزياء في دبي.

وأوضحت لم أتأثر بأحد من المصممين الذين أتابع تجربتهم وبالأخص تجربة المصمم زهير مراد. إنما تأتي تصاميمي انعكاساً لبعض الأفكار والأشياء التي أحبها. وأضافت: وكوني أحب الألوان لا ألتزم عادة باللون الأسود للعباءة، وأحرص أن تكون كل قطعة من القطع التي أصممها بمثابة «أيقونة».

ورأت: أنه في تصميم الأزياء من المهم جداً أن يتمسك كل مصمم بالخط الذي يتميز به عن غيره من المصممين، بجانب أن لا يجعل عمله متأثراً بالجمهور، كون أي مصمم أزياء لا يقدر أن يرضي أذواق الناس كلها. لا شك أن هناك صعوبات لكن من المهم أن يتمسك كل مصمم أزياء بالشيء الذي يراه صحيحاً.

وعن جديدها قالت فوزي لدي مجموعة سأطلقها قريباً، لفصل الصيف، استخدم فيها مجموعة من الألوان الهادئة واستخدم فيها القطن كونه مناسباً للجو الحار. وأضافت: مستقبلاً سأعمل على قطع أخرى إلى جانب العباءات تحاكي المرأة في كل مكان.