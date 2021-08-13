ماكياج الصيف بشرة صحية مشرقة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

الصيف هو الوقت المثالي لتجربة أشكال جديدة من الماكياج. تمتد الصيحات المشهورة هذا الصيف إلى ما يسمى بالماكياج الخفي «بدون ماكياج» والبشرة المتوردة إلى (الآي لاينر) العريض الواضح وأحمر الشفاه الصريح. ولهذا ضم خبراء التجميل في فلورمار صيحاتهم الخمسة المستمرة لهذا الصيف من أجل الوصول إلى المظاهر الأكثر جاذبية في الصيف.

وبهذا يتم التركيز على البشرة الصحية بأن تعمل ككريم أساس لكل ماكياج الصيف من منطلق أن الجمال يبدأ من الداخل. ويمكن لأي امرأة الحصول على بشرة براقة شابة بواسطة بعض الحيل القليلة ومساعدة بسيطة من المنتجات الصحيحة في مجموعة الماكياج الخاصة بك. أما التورد الخفيف على الخدين فيعطي وجهك دائماً إشراقة الشباب.

ولماكياج يناسب الصيف اختاري أحمر خدود طبيعيا باللون الوردي أو لون الخوخ. ضعيه بخفة على خديك ليعطيك حمرة الشمس الجميلة. وبالنسبة لأحمر الشفاه يمكن وضع ألوان واضحة ولامعة، كونها موضة هذا الموسم.