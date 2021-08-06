علي أسعد: تصاميمي تواكب الموضة العالمية

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

يحرص مصمم الأزياء السوري علي أسعد في تصاميمه على البساطة، إذ أكد شغفه بالبساطة في مجموعته الجديدة، التي حرص فيها على القصات الناعمة، لإطلالة عصرية تتميز بالأناقة.

يقول أسعد الذي بدأ مسيرته في التصميم منذ نحو 15 سنة في حديثه لـ «البيان»: أحرص للغاية على إبراز بصمتي الخاصة، التي تجمع بين البساطة والتعقيد، وبذات الوقت أتماشى مع خطوط الموضة العالمية، لكن الأهم هو بصمتي في التصميم.

أذواق مختلفة

يضيف أسعد الذي قدم مجموعته الجديدة معتمداً على ألوان صريحة كالأخضر والبرتقالي، إلى جانب فساتين أخرى بألوان الباستيل الحالمة: أميل عادة إلى التنويع في تصاميمي، من أجل أن تتناسب مع الأذواق المختلفة، مع حرصي على إطلالة أنثوية بطريقة مميزة وبسيطة. وأحرص كمصمم على تنسيق التصميم مع نوع الأقمشة المستخدمة على اختلافها.

وذكر أسعد: أن كورونا غيرت الكثير في الموضة، والتوجه الجديد سيكون متنوعاً بحسب توجه كل مصمم وتمكنه من الوجود في عالم الموضة.

ورأى أنه على كل امرأة في وسط هذا التنوع من التصاميم أن تختار بدقة. وعند اختيار الأزياء أنصح المرأة ألا تنظر إلى الأخريات، أو النجمات في كل ما يرتدين. وتابع: ولكن عليها أن ترتدي ما يناسبها ويليق بها وبشخصيتها. وعليها أيضاً أن تهتم بكل التفاصيل ولا يكون شيء على حساب الآخر، من الملابس إلى الإكسسوارات والحقائب والأحذية.

وأشار إلى أنه في تصاميمه يحرص على محاكاة ذوق المرأة من كل الطبقات الاجتماعية والثقافية.

طموح لامحدود

عن بدايته قال مصمم الأزياء علي أسعد: كنت أعمل مع أحد مصممي الأزياء، وفي تلك الفترة أدركت أنني أنتمي لهذا العالم، وأيقنت أيضاً مدى عشقي للموضة والأزياء وهو ما جعلني أتجه وأتفرغ لعالم التصميم. وشدد على أن طموحه في هذا المجال لا ينتهي ووصفه بأنه غير محدود.

وأوضح: لا أنكر أن وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها، جعلت المرأة تتطلع بشكل أكبر وأوسع على جميع المستويات ومنها الموضة. وأضاف: بحسب تجربتي الخاصة ساعد هذا الاطلاع الواسع وسرعة انتشاره ووصوله إلى عدد كبير من الجمهور، على وصول تجربتي وانتشارها بشكل أسرع.

وذكر أسعد: من بين المصممين العالمين أتابع تجارب وجديد كل من مصمم الأزياء إيلي صعب، ومصمم الأزياء رامي العلي. وأشار أخيراً إلى أنه يحضر لإطلاق مجموعة جديدة في الأيام المقبلة.