ملابس المنزل.. راحة من الحرير الطبيعي

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

قضاء وقت طويل داخل المنزل خلال الجائحة، جعل الناس يتجهون لحياة مريحة هادئة وبطيئة الإيقاع، من وحي هذا الجو.

ولدت فكرة تؤكد أهمية خلق جو مثالي للنوم أو تصميم ملابس المنزل بالاعتماد على الاستدامة كأسلوب حياة، وقد صممت هذه القطع ونُفذت في الإمارات العربية المتحدة، باستخدام الحرير الطبيعي دون أي مواد إضافية، وهو ما يمنح المرأة شعوراً بالراحة في حياتها اليومية وفي نومها.

ومن هذا المنطلق سُميت «مجموعة الامتنان» والتي تم الاعتماد فيها على 3 ألوان فقط، باستخدام أصباغ صديقة للبيئة، وبالنسبة للتصاميم فهي متنوعة مريحة وفضفاضة، لتوفر للمرأة في المحصلة القدرة على ارتداء هذه القطع خارج المنزل أيضاً ومع الكعب العالي، إلى جانب الاسترخاء بها في الداخل، كون هذه المجموعة مصممة بأناقة تتناسب مع الحالتين.