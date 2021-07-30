تمازج الفانتازيا والخيال في تصاميم استثنائية

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

تحتفي تصاميم الأزياء خلال هذا الموسم، بتمازج الفانتازيا والخيال، عبر ابتكار تصاميم استثنائية، تجد طريقها إلى قلوب عشاق الموضة في كل مكان.

ومن هذا المنطلق، تقول المصممة العالمية، توري بورش، إن مجموعتها الجديدة، جاءت لتحيي إحساسنا بالأمل، لنهرب من الواقع إلى عالم أجمل، وبكل بساطة، لنحصل على كل ما نتمنى أن نرتديه عندما نريد الخروج. أضفنا أقمشة التول والمخمل والساتان واللوريكس، مع الصور الظلية غير الرسمية، لنؤكد أنه يمكن ارتداؤها كل يوم، وليست محصورة في وقت معين، أو بطريقة معينة وحسب.

حيث التألّق والعفوية في سترات محبوكة، مضلّعة باللون الفضي المعدني، سراويل التفت بخصر مطّاط، رسومات ومطبوعات بصرية على الفساتين ذات الأكمام الطويلة، إعادة تصوّر ستايل سترة العامل المتواضعة، بالمخمل الوردي والورق معدني، لتضيف شيئاً من الإبهار والجاذبية.

أما الطيّات والأكمام المنفوخة (أكمام البالون)، وفساتين وتنانير القرينول، فتعطي التصاميم حجماً إضافياً».

نرى نقاط البولكا باللونين الأسود والأبيض في كل تصميم، مثل معاطف الأنوراك والفساتين المخرمة (غيبور)، والسترات الصوفية المحبوكة يدوياً، وأحذية الباليه المريحة. أما الأكسسوارات فلافتة وجريئة، مجمّلة بأزرار جلد النمر المطرّزة والمتجانسة. ونقدم أيضاً في هذه المجموعة، حقيبة كتف بسحّاب، مستوحاة من التسعينيات.