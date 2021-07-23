إيلي صعب ألوان لبهجة الصيف

بعد مرور عام من الظروف الاستثنائية، حان الوقت للاحتفال بالحياة من جديد، والاستمتاع بموسم الإجازات، عبر تصاميم تبث روح الأمل والتفاؤل بأنماط انسيابية مريحة لاحتفالات الصيف.

وانطلاقاً من تلك الفكرة، طرح المصمم العالمي اللبناني إيلي صعب، مجموعتَه الجديدة «ريزورت 2022»، التي ترحب بالبدايات الجديدة لنساء يستمتعن بمقومات الحياة البسيطة، عند شاطئ تسطُع فيه شمسُ الصيف الذهبية مثلاً، أو في حدائق يفوح منها عطر الياسمين والغاردينيا.

نسج المصمم إيلي صعب تصاميمه من خلال عدد من الألوان تلائم الصيف والعطلة، بدءاً من الأصفر واللون الأزرق بتدرّجاته المختلفة، والأسود الذي كلّل الكثير من اللوكات واللون الأبيض، ولم يغِب اللون الأحمر الذي سيجذب الأنظار إليك منذ اللحظة الأولى، وكان هناك أيضاً بعض الإطلالات بالألوان الباردة، مثل النيود، وتظهر المجموعة العودة إلى نمط التطريز اليدوي.

وهذه المرّة في أسلوب جديد من التطريز، حيث وصفها بأنها second skin، عدا عن فساتين الدانتيل والجيبور والحرير والموسلين والتول، تنوّعت التصاميم المبهجة، لتشمل الأوفرول بالشراريب على أكمامه، الذي يمكن تحويله إلى لوك سهرةٍ مع الكعب العالي وشنطة كلاتش فخمة، كما برزت الفساتين الطويلة بقصّاتها الأنثوية، سواء تلك بموديل الكاب، أو تلك بقصّة الـ v على منطقة الصدر، أو قصّة الكتف الواحدة مع الكشاكش على أطرافها، وهذه هي المفضّلة لدينا.