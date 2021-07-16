«الدراما الواقعية» محور ابتكار موضة 2021

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

الدراما الواقعية كانت ولا تزال من أجمل القوالب الفنية التي ترويها شوارع الموضة عبر تصاميمها لهذا الموسم، التي حافظت على رصانتها وتألقها الأخاذ، مرتكزة على الأشكال والأحجام التي تزيّنها الفخامة والشمولية العاشقة للجوهر الأنثوي، وقبل كل شيء تمييز العروض بوفرة التصاميم غير المتوقّعة في حبكتها ومشاهدها المتخيلة .

والتي يقودها الإبهار في الفكرة والمضمون وشمولية التفاصيل الدقيقة في الألوان وتسريحات الشعر والماكياج، وغيرها، حيث سلطت مجموعة من بيوت الأزياء الضوء على سطوة الشخصية الأنثوية التي تُضفي الحياة على تلك التصاميم، انطلاقاً من خطوطها المتناغمة ووصولاً إلى الجوهر والذات.

والتي اعتبرها النقاد من أهم المحاور التي تشد الأنفاس نحو فكرة التصميم، وتجسّد مفاهيم تصاميمها معاني الفخامة والبساطة في آنٍ واحد، حيث تسود ألوان الأسود والأبيض والأزرق ضمن تصاميم تتباين مع اللمسات التقليدية السائدة في أنحاء المنطقة.