مزج شرقي غربي لأزياء متعددة الثقافات

المصدر: (دبي- رشا عبد المنعم)

المزج الجمالي بين التأثيرات الشرقية والغربية هو سحر استثنائي غلّف تصاميم 2021، ونجح في لفت الانتباه وحشد الإعجاب من خلال عروض الأزياء الافتراضية التي طرحتها بيوت الموضة العالمية، التي عكست الإبداع مكتمل الأركان للتصاميم المعاصرة المستوحاة من روح الثقافات المتعددة.

هذه التصاميم أسهمت أيضاً في إثراء تجارب المصممين الناشئين عبر قطع تحمل شغف الابتكار والتجديد، لتلبية تطلعات السيدات المهتمات بأحدث صيحات الموضة، والتي في مجملها تلتف فيها قطع القماش وتتجاور وتنسدل وتنثني حول الجسم بمساحات تم ابتكارها عبر زخرفة وصقل وقص ودمج عناصر مختلفة. وبعفوية تامة، تمتزج الأشكال الحادة التي تم تضخيمها بشكل متعمّد مع الغنى اللوني الواضح للتشكيلات التي يطغى عليها الطابع الفني التصويري، ولعل أبرز ما يميزها هو الاستخدام المدروس للأقمشة، وهي تتخذ شكل طبقة علوية بالكاد تبدو مرئية ليقتصـر دورها على إضفاء طابع من الخفة والأبعاد الجذابة التي يمكن ملاحظتها فقط لدى الحركة.