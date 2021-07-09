أناقة السبعينات تصاميم تعانق الماضي

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

تضفي مصممة الأزياء راحيل حسان إلى مجموعتها الجديدة لموسم هذا الصيف، أساليب متميزة لاقتناء ملابس «كاجوال» استُلهم البعض منها من أناقة حقبة السبعينات. إذ تتجول في أرشيف الموضة وتستوحي تصاميمها من ذكريات الماضي صيحاته التي تعد من التجليات الراسخة على منصات العروض.

حيث تتصدر هذه المجموعة الجديدة بكثير من التفاصيل، قمصان الكروب توب (البلوزة القصيرة) والأكمام المنفوخة والـ «كات آوت» والأشرطة المربوطة والسراويل واسعة الأرجل والجمبسوت.

ويتعزز جمال هذه المجموعة من خلال تنوعها؛ ومن خلال التمازج والتطابق، وارتداء بليزر فوق تنورة جميلة، وقميص شيفون خفيف جداً فوق فستان جميل أو حتى شورتات مصممة بنعومة وبخطوط واضحة ولوحة ألوان هادئة. كما تضم هذه المجموعة أحزمة عريضة عند الخصر على الشورتات وسراويل البدلات.

ألوان الباستيل

وفي السياق تؤكد المصممة راحيل حسن أنها أضفت إلى هذا الطابع المتجدد لموضة السبعينات طيفاً من الألوان تتراوح ما بين الباستيل الناعم والإشراقة البارزة وبالطبع الأسود الجذّاب. ولن تكتمل أي مجموعة من دون «ألوان الليل» مع تنورة طويلة مكتملة وزخارف مميزة ينتج عنها فستان سهرة بألوان زاهية غاية في الجمال بشكل مذهل. والزهري ولكن بالطابع الوردي الطفولي الخجول.

ويتميز لونها الزهري بلمسة من الرقي الذي يتطلب قدراً كبيراً من الاهتمام، ويظهر ذلك من دون أي شوائب في قصات سراويل البدلات والفساتين القصيرة الممتعة. ويتميز اللون الأزرق بأنماطه المتنوعة، ابتداءً من بلوزة قميص أنيقة ورائعة وصولاً إلى فستان بطبعة زرقاء بارزة مع طبقة من الشيفون الفضفاض. وتأتي سراويل الـ«تان» الواسعة مترافقة مع طيات باللون الأسود تحيط بها، وهو ما يجعلها مثالية للأناقة الكاجوال.

خامات متجددة

وفيما يتعلق بنوعية الخامات المستخدمة في تنفيذ المجموعة تقول راحيل: تشمل المواد الخام في هذا الموسم قماش الكريب الفاخر، وهو نسيج أنيق وسلس مصنوع تقليدياً من الحرير.

ولكن يمكن الآن إنتاجه من أي ألياف، وهو خفيف مثل الشيفون الناعم. أما الدانتيل، فهو أنثوي وأنيق للغاية وغالباً ما يكون مصنوعاً من خيوط قطنية محبوكة بدقة فائقة أو مشبوكة ومنقوشة بشكل معقد، وهي رائجة في أفضل طريقة تظهر في المجموعة، لا سيما في الأكمام. وقد تم استخدام التطريز الرائع من أجل إبراز مجموعتها من ملابس السهرة، مع إطلالات مشوّقة تتسم بالرقي والأناقة. إن هذه المجموعة تعبّر عن شخصية المصممة.. إنها الأنوثة في أفضل تجلّياتها، لكنها راسخة بأدق تفاصيلها.