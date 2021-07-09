الموضة «الأخلاقية» تزدهر عالمياً

المصدر: (دبي - رشا عبد المنعم)

ضمن مشاريع الموضة الأخلاقية، التي باتت من أهم التوجهات، التي تسعى صناعة الموضة العالمية إلى إدراجها ضمن روزنامة العروض لتزدهر في جميع عواصم الموضة، وتحشد الدعم والاستمرارية لها على نطاق واسع، كونها إحدى الركائز الرئيسة لثقافة معاصرة.

ومن هذا المنطلق، تجمع مجموعة تصاميم Oblique Creations الإيطالية، لموسم خريف وشتاء 2021، بين الخطوط والقصات التي تعكس أسلوباً معاصراً، مستوحى من عالم الرياضة، لاقتناء قطع رئيسة استثنائية، تحاكي الأنوثة الحقيقية، المفعمة بالحداثة والأناقة. ونتيجة لذلك، تعكس هذه المجموعة من الملابس، الطابع الموسيقي للطبيعة التي تتمثّل بالتطريز والمطاط، الذي يضفي شكلاً ناعماً على الجسد، ويمنحه إحساساً عميقاً.

وتم تصميم المجموعة من خامات تراعي الاستدامة، بفضل تطبيق مزيج ثري من فرادة التصميم والجودة العالية والابتكار المتجدد. حيث إن الأنسجة الطبيعية التي تم استخدامها في تصنيع المنتجات، مع مراعاة معايير البيئة الرئيسة، باستخدام غزل الصوف المبتكر الصديق للبيئة.