دور الأزياء الباريسية تستأنف العروض الحية

المصدر: باريس - أ ف ب

عاودت دور الأزياء الباريسية الشهيرة نشاطاتها الواقعية أخيراً، ومن بين أبرزها، دار «شانيل» للأزياء، التي باشرت أول من أمس عروضها الحيّة المعززة لعودة الحاية والفعالايت إلى مجرها الطبيعي في الحقل، وذلك بحضور جمهور في باريس، لكنها أبقت في الوقت نفسه على صيغة عرض تشكيلتها بواسطة شريط فيديو تولت إخراجه صوفيا كوبولا.

وأقامت «شانيل» عرض تشكيلتها من الأزياء الراقية (هوت كوتور) لخريف وشتاء 2021 - 2022 في قصر غاليريا، وهو متحف الموضة في مدينة باريس الذي يستضيف حالياً أول معرض استعادي لأعمال غابرييل شانيل. وشاركت في العرض الممثلة الأمريكية مارغريت كوالي، صاحبة دور بوسيكات في فيلم «وانس أبان إيه تايم... إن هوليوود» للمخرج كوينتن تارانتينو. وأطلت كوالي بفستان الزفاف الذي جرت العادة تقليدياً على أن تُختَتَم به عروض الأزياء الراقية. وتسابق الضيوف الحاضرون بين أعمدة القصر على التقاط الباقة التي رمتها «العروس».