تصاميم بزة الزومان كلاسيكية بلمسات سريالية

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

تظهر مجموعة المصممة الكويتية بزة الزومان لهذا الموسم إحساساً فريداً بالأنوثة، والتفكير في الكشكشة الرومانسية، والأكمام المنتفخة والظلال التي تبرز الخصر الطبيعي، في تكامل البساطة والفخامة الكلاسيكية عبر 22 تصميماً معتقاً بلمسات سريالية.

إضافةً إلى القطع الفردية المحتشمة والمزينة بلمساتٍ مرحة. أمّا الفساتين أحادية اللون فتتميز بأشكال فنية متنوعة الأبعاد. في حين تتميز تصاميم أخرى بأكمام منتفخة مع قصّة متّصلة بالصدر، بينما تتناغم التنانير الضيقة التي تتسع نحو الأسفل مع القسم العلوي المميز بتصميمٍ بارز للأكتاف، لتشكل إبداعاتٍ بسيطة بلمسة غامضة.

تقنيات معاصرة

وتسعى المصممة لاعتماد أسلوبٍ يجمع بين أزياء السهرة الجاهزة والملابس الراقية من خلال استخدامها لتقنياتٍ متطورة في تصميم كل قطعة. ونجحت العلامة في إرساء قيمٍ جمالية بسيطة وبعيدة عن الفخامة المتكلّفة، لتقدّم تشكيلاتٍ مثالية لعاشقات الموضة الباحثات عن أزياء حالمة، تعكس من خلالها أقصى درجات المهارة في توظيف الأقمشة والأشكال والألوان والأحجام بأسلوبٍ عصري وأنيق.

وفى السياق تشتهر المصممة بزة هذه بابتكار فساتين فاخرة للمرأة العصرية، فهي تدمج بشكل لا تشوبه شائبة سحر العالم القديم مع أسلوب الحداثة في الخياطة. وبرزت موهبتها الإبداعية في عمر مبكرة جداً.

حيث أدركت والدتها القدرات التي تمتلكها طفلتها الصغيرة في دمج الأزياء وانتقاء النماذج المناسبة. وبعد أن تخرجت من المدرسة الثانوية في الكويت، حصلت الزومان على شهادة البكالوريوس، بدرجة الشرف، في إدارة الأعمال من «جامعة بوسطن» عام 2005، وفي هذه الفترة التحقت بالعديد من الدورات المتخصصة في مجال الخياطة خارج الكلية.

إنتاج مستدام

وبحلول عام 2014، عادت الزومان إلى الكويت لإطلاق علامتها التجارية التي تحمل اسمها وتأسيس عالم جديد. سد الفجوة بين الملابس الجاهزة المسائية والأزياء الراقية من خلال اعتماد تقنيات البناء المتقدمة في إنشاء كل قطعة.

موسم تلو الآخر، تهرب جمالية الزومان البسيطة من البذخ العلني لصالح تصميم مجموعات للعملاء الذين لديهم تقدير للأثيري، والظلال الصغيرة إلى جانب الحرفية التي تتحدث عن أحجام من الأناقة الحديثة من خلال الملمس والشكل واللون، من خلال إبداع أزياء مستدامة، يتم إنتاجها على مستوى المنطقة.