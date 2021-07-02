الجلد والكتان في صيف 2021

المصدر: (دبي - رشا عبد المنعم)

تتميز مجموعة أزياء الصيف والسفر «Moonbow»، للمصممة هبة حوراني، بتكامل فني، غني بالخامات والألوان، ومزيج رائع بين الجلد والكتان، حيث تعيد إلى الأذهان، بعض القوالب الهندسية، والمستوحاة من أرشيف الموضة في بداية التسعينيات.

ولكن برؤية معاصرة للبنية والتصميم الذي شمل الكنزات القصيرة، البناطيل ذات التصميم الواسع بالجيوب الأمامية من جلد الـ Camy، أطقم كلاسيكية مزينة بأحزمة من الجلد باللون الأحمر، الملابس الرياضية، الشورتات الصيفية الكلاسيكية، فقد تم مزج التباينات الجلدية بطريقة إبداعية، لنحصل على تصميم رائع، كما يجب أن يكون. بالرغم من بساطة القطع، إلا أن المجموعة لم تخلُ من البيجامات البيضاء بالكشكاش، التي تعطي شعوراً بالفخامة والرقي.