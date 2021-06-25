«الأزرق».. موضة إيطالية تحتفي بإكسبو

المصدر: دبي - البيان

استمد المصممون الإيطاليون إلهاماً متجدداً مع اقتراب انطلاق معرض إكسبو 2020 بعد أشهر من الحجر المنزلي بسبب القيود التي فرضتها الجائحة، من خلال إطلاق مجموعة من التصاميم من قبل 13 علامة من اللون الأزرق السماوي بهدف استعراض، جودة الصناعة في منطقة إميليا رومانيا من خلال مبادرة «الأزياء الإيطالية في دبي» تحت فئة أزياء الشارع غير الرسمية والتي تمتاز بخاماتها وقصاتها المريحة والعملية خلال الموسم.

تم استلهام مشروع المبادرة في دبي 2020 من فكرة الترويج لمنطقة الأزياء الشهيرة في إقليم إميليا رومانيا، التي يطلق عليها لقب «إيطاليا الثالثة»، كونها تعد واحدة من أبرز المناطق ووقع اختيار المبادرة على دولة الإمارات التي تقع حالياً تحت دائرة الضوء وفي قلب الاقتصاد العالمي، لتكون مركز السوق الرئيسي للسنة الثانية لتحقيق أهداف المبادرة في زيادة الوعي حول صناعة الأزياء الإيطالية وتحقيق الانتشار العالمي للجيل الجديد من المصممين والعلامات التجارية انطلاقاً من مدينة دبي في صناعة الموضة بما تمتلكه من مجموعات المنسوجات والملابس الأكثر ازدهاراً في العالم. والتي تمثل التميز والابتكار بشكل كبير.