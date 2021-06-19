الاستدامة التجميلية ثقافة تبحث عن التغير

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

الاستدامة في قطاع التجميل ما زالت تصنف على أنها ثقافة تبحث عن رياح التغير، وسط ضبابية المشهد المجتمعي نحو هذا القطاع، بسبب عدم وجود معايير عالمية للصناعة. بشكل عام، فإن الوضع الحالي لا يركز على الاستدامة كمبدأ أساسي لمنتجات مصنوعة من مكونات غير مستزرعة، أو معبأة بمواد غير قابلة لإعادة التدوير أو غير قابلة للتحلل الحيوي، خبيرة الاستدامة في قطاع التجميل نيريسا لو، قادها شغفها بالمحافظة على البيئة إلى تبني ثقافة الاستدامة في مستحضرات التجميل وتم الاعتراف بجهودها العالمية نحو الوعي البيئي وحصولها على العديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال وتهدف مجهوداتها إلى تمكين ومشاركة المعرفة وإلهام الأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية.





مواد طبيعية



وتقول نيريسا لو مؤسسة شركة «لايت أورغانيكس» للمنتجات التجميلية المستدامة: إن الاستدامة في قطاع التجميل ما زالت ثقافة غير رائجة نوعاً ما إلا في أوساط محددة تدرك تماماً ما يعنيه إنتاج تركيبات آمنة من ضمن آليات الاستدامة في هذا القطاع، حيث يجب ألا تكون المنتجات عالية الأداء فحسب، ولكن أيضاً آمنة بما فيه الكفاية للاستخدام على المدى الطويل دون آثار جانبية، بحيث لا يتعرض المستهلك للضرر على المدى الطويل. وتستخدم العديد من العلامات التجارية اليوم مواد كيميائية ضارة في تركيباتها لخفض تكلفة الإنتاج، ويمكن أن تكون هذه المواد الكيميائية ضارة لبشرتنا وجسمنا، لذلك نحرص على أن تضمن تركيباتنا مواد طبيعية 100٪ ومصنوعة من مكونات عضوية معتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية بنسبة تصل إلى 90٪! منتجاتنا أيضاً لا تحتوي على أي جسيمات نانوية أو المواد الكيميائية صناعية حتى إنها آمنة للأمهات الحوامل أو المستهلكين ذوي البشرة الحساسة.





انعدام الشفافية



وفيما يتعلق بأهمية توفير الشفافية للمستهلكين تقول نيريسا لو: في كثير من الأحيان تقدم بعض الشركات التجميلية ادعاءات مبالغاً فيها وغير مدعومة بأدلة حول تركيباتها وعملياتها لخداع المستهلكين للاعتقاد بأنها صديقة للبيئة، لذلك فإننا من خلال إصداراتنا نسعى إلى تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات مستنيرة حول المنتجات التي يختارون استخدامها على أجسامهم. يتم إدراج كل عنصر من العناصر الموجودة في التركيبات لدينا في ملصق المكونات حتى يتمكن المستهلكون لدينا من الاطمئنان بحصولهم على مكياج عضوي أصلي.



وحول المصادر الأخلاقية للاستدامة في قطاع التجميل تشير نيريسا لو: إن الجانب المظلم الخفي من صناعة التجميل إلى حد كبير يكمن في الإنتاج وقضايا الإفراط في زراعة المكونات، واستخدام البدائل الكيميائية لمكافحة ارتفاع تكاليف الإنتاج، واستغلال العمالة والمزارعين في سلسلة التوريد وغيرها يتم تجاهلها في كثير من الأحيان ونسيانها في هذه الصناعة سريعة الخطى. من أجل ضمان طول العمر والاستدامة لهذه الصناعة، من الضروري أن نبدأ في التساؤل عما إذا كانت عملياتنا ومستويات إنتاجنا أخلاقية ومستدامة، وكذلك فائدة كل من مورد المكونات والعلامة التجارية.