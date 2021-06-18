أحذية بنقوش مستوحاة من نباتات وأشكال هندسية

المصدر: دبي - البيان

الحرف اليدوية والتراثية في النسيج والأزياء لم تنفصل يوماً عن أرشيف الموضة التي باتت تتناقل تقنياتها جيلاً بعد جيل، حيث ابتكرت مجتمعات الفنانين في جميع أنحاء العالم أساليب وتقنيات وجماليات معاصرة مستوحاة من المورث المجتمعي للحضارات وفنونها الشعبية، بالأخص التي تمتاز بتقنياتها الفنية العالية في موطنها الأصلي أو بكثرة النقوش المستوحاة من الأشكال الهندسية والنباتات وغيرها، وبألوانها الغنية المتميزة ببساطة التصاميم.

وعلى سبيل المثال استوحت المصممة توري برنش تصاميم أحذيتها لهذا الموسم من المكان الذي نشأت فيه، حيث تم نسج الجلد بشكل دقيق ومتشابك على الحذاء المسطح Tory Charm Woven.

فحين يتزين حذاء Raffia بورق الرافيا اليابانية المميزة والمنسوجة يدوياً كسلة محددة. تتميز هذه الأحذية بكعب ملفوف بالجلد للمسة نهائية جميلة، تضفي رونقاً فنياً رائعاً على الفساتين والتنانير والبدلات. خصّصنا وقتاً طويلاً للتفكير بكل تفصيل في أحذية اللوفر الكلاسيكية حتى تتمكني من ارتدائها على شكل أحذية الميول. تصميم يتمايل ويلتف عل قدميك بنعومة وليونة مثل أحذية الباليه.