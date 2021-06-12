مزاد خاص لأزياء النجوم

المصدر: لندن - رويترز

تم طرح سترة ارتداها نجم موسيقى الروك مايك جاغر، وثوب للممثلة نيكول كيدمان، وآخر ارتدته مادونا، في مزاد مخصص لبيع أزياء من تصميم مصممة الأزياء الراحلة لارين سكوت.

وتعرض دار كريستيز للمزادات 55 قطعة من تصميم سكوت التي انتحرت في 2014 وكان عمرها 49 عاماً.

كانت سكوت على علاقة حب بجاجر قبل وفاتها، واشتهرت بتصميم الأثواب الأنيقة الحافلة بالتفاصيل.

وقالت كيتلين يتس مديرة المبيعات في دار كريستيز في لندن لرويترز «كانت أنيقة ومبهرة للغاية ولديها هذا الحس بأن كل شيء يتعين أن يكون كما كان عليه خلال الأيام الخوالي في هوليوود، كل شيء كان فخماً ورومانسياً».

وتابعت «جميع المواد التي استخدمتها كانت من أجود الأنواع... كل شيء يُصنع يدوياً، وكانت شديدة العناية بالتفاصيل». وأضافت أن المزاد يقام عبر الإنترنت ويستمر حتى الأول من يوليو، مشيرة إلى أن تلك هي أول مرة يجري طرح مجموعة من أعمال المصممة الراحلة للبيع.