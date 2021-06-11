الملابس الفضفاضة أناقة عنوانها الحس المغامر

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

بعد غياب طويل تعود الملابس الواسعة أو الفضفاضة oversized look عبر منصات عروض الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2021، عنواناً للأناقة والموضة الشعبية الأكثر رواجاً، وتظهر القطع الرئيسة والعملية روحاً جديدة لا تهتم كثيراً باتباع خطوط الموضة ومؤشراتها بقدر اهتمامها بأنصار تصاميمها وشخصية من يرتديها، معتمدة في ذلك على حسها المغامر وأرشيفها الغني بالإنجازات.

حيث جاء التركيز على خلط المواد والخامات وتراشق الألوان وتدرجاتها الحالمة، التي تعزف على نوتات رومانسية لشوارع الموضة وإيقاعها النابض بتمازج الأفكار الفنية والإبداعية المتعددة الثقافات والإلهام، عبر تفاصيل النقشات إلى جانب الدرزات التقنية المختلفة التي ابتكرها كبار المصممين هذا الموسم، واستطاعت لفتت أنظار الحضور والنقاد.

وزينت بعض تصاميم الملابس الواسعة عبر النقوش ذات الثقافة البوهيمية، التي أعادت إحياء بعض الصرعات التي كانت سائدة في مواسم وسنوات مضت، ولكنها تتألق مع ابتكار قصص جديدة لها، من بينها نقشة المربّعات والأزهار التي برزت بأحجام مختلفة، أما الألوان فكانت ذات طابع هادئ تقريباً، حيث برزت التدرجات الباستيلية من جهة وتلك الترابية من جهة أخرى، حتى أنها أتت معاً في إطلالة واحدة أحياناً. أما المعاطف، الكاب، والسترات، حضرت بقوة في تصاميم ترتكز على تضارب الألوان والقصّات الهندسية.