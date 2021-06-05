فنون التاي تشي القتالية والتنفس العميق للحيلولة دون الكرش

المصدر: إعداد: فاتن صبح

توصل باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس الأميركية إلى أن الحركات الرياضية الخفيفة المرافقة للتنفس العميق المصاحب لفنون تاي تشي القتالية، تعود بفائدة مشابهة لتلك التي للتمارين الرياضية العادية، من حيث معالجتها للسمنة البطنية المعروفة بالكرش.

وذكر موقع "ديلي ميل" بأن متطوعين مشاركين في الدراسة تم اختيارهم مع التركيز على إصابتهم بحالة السمنة البطنية، انخرطوا ضمن عدد من المجموعات، إما لا تمارس التمارين الرياضية أبداً أو تقوم بممارسة الأيروبيك أو التاي تشي.

وقد خضع الجميع في نهاية مرحلة 12 أسبوع لقياس الخصر. وتبين أن متابعة حركات الفن القتالي الصيني تاي تشي له فعالية التمارين الرياضية التقليدية لناحية تقليص محيط الخصر لدى أشخاص في منتصف العمر وآخرين أكبر سناً مصابين بالسمنة.