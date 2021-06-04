حذاء رياضي بطابع صحراوي

المصدر: دبي - البيان

سطّرت المصممة أروى البنوي على مدى السنوات القليلة الماضية، اسمها كواحدة من أكثر المصممات تأثيراً بين أبناء جيلها. ولطالما سعت أروى باستمرار إلى إلهام المجتمعات العربية من خلال تمكين المرأة وتشكيل صلة وصل ونقطة تماس ثقافية جديرة بالثقة عبر علامتها التجارية السعودية.

وتشتهر أروى بالأسلوب الذي تعتمده من أجل الارتقاء بكل مجموعة من مجموعاتها، بسرد القصص المبتكرة والعمل على إحداث تناغم ما بين الخياطة التقليدية والمقاربات العصرية، والسعي عبر استوديوهات التصميم الخاصة بها في جدة ودبي من أجل الجمع بين المؤثرات الشرقية والغربية وفي تعاونها الأخير مع «أديداس أوريجينالز»، واطلقت نسخة مطابقة للحذاء الرياضي الأيقوني «Forum» الذي تم في محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف إعادة صياغة تراث المصممة الشخصي للمستقبل الذي يدمج بين وجهات نظر متنوعة من الشرق والغرب والماضي والحاضر، إلى جانب إحياء جذورها الخليجية، بإعادة تخيّلها في سياق جديد، وذلك في إطار سعيها إلى تمكين النساء في منطقتها الأصلية وخارجها، مع إظهار التزامها الراسخ في ربط الثقافة العربية مع بقية أنحاء العالم.





طابع صحراوي







إن التفاصيل المميزة للحذاء الرياضي هي مستوحاة بشكل جزئي من «الكابرا»، ما يجعلها انعكاساً لـ«فصيلة ماعز الجبل». ويتكون قماش الكانفاس مع طبقات من الجلد المدبوغ وخطوط جلدية متناسقة مع تطريز مخيّط يدوياً، وهو مسكوب بألوان ذات طابع صحراوي. وتتميز هذه النسخة الفريدة من نوعها بكعب باللون الأحمر المحبوك والأبيض المستوحى من نمط الأقمشة العربية والغربية التقليدية، ما يجعلها بمثابة قصيدة تعكس جذور وهوية المصممة، وذلك من خلال إضافة رموز شرقية إلى حذاء له تاريخ غربي غني ويمثل إيماءة خفية لجيل جديد من المواهب الإبداعية التي تمزج المقاربات الهجينة بطرق غير تقليدية.