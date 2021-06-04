عباءات محتشمة تخاطب العالمية من دبي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تعكس تصاميم علامة «بلاك كت» للموضة المحتشمة والعباءات انعكاساً إيجابياً للحلول التي طرحها المصممون المحليون خلال فترة الجائحة كجزء من الحراك التفاعلي لدفع عجلة صناعة الموضة في الإمارات في ظل الأزمة العالمية، حيث أطلقت كل من المصممة الإماراتية مروة تيمور والمصممة ضحى أبو شعر للبيع تصاميم للعباءة عبر منصات التواصل الاجتماعي في ديسمبر 2020، خلال فترة الحظر المنزلي، تحمل مفهوماً معاصراً للعباءات التي باتت بصمتها الوراثية عالمية الحضور، وتشكل حجر الزاوية في قطاع الموضة المحتشمة، بحضورها الرصين وأفكارها العملية لتعطي معنى جديداً لأناقة الشارع تنطلق من مدينة دبي النابضة بالثقافات، ونجحا في تسويق علامتهما على نطاق تخطى حدود الشرق الأوسط.







بريق الاحتشام



وتقول المصممة والشريك المؤسس مروة تيمور: إن العباءات بتفاصيلها الجديدة كلياً باتت تعبّر عن التقنيات المعاصرة للموضة المحتشمة محلياً وعالمياً، والتي خرجت من نطاق التحديد والنمطية في اللون والقصات، ولكنها لم تفقد بريق احتشامها الممتن للتقاليد والعادات المتوارثة، كما تحقق الرضا والالتزام بكافة المعايير الفنية والتفاصيل المتقنة ببراعة الابتكار المواكب لمتطلبات السيدة المعاصرة، عبر الخامات المستخدمة والقصات الجديدة من قبل علامتنا التجارية التي تحتفي بنقاء الخطوط وبساطة الأشكال، وتسلّط الضوء على التصاميم الجريئة والحادة التي اتّسمت بها المدنية، وتتجلى بساطة روح التصاميم من خلال الفساتين المرفقة بالعباءات والمتعددة الخامات، إلى جانب الأطقم التي تجمع ما بين الكاجول والرسمي في توليفة جميلة تعزز أرشيف الموضة المحتشمة المحلية وتنبض بالحيوية والألوان والمتعة والقوة والمرح في سطوح التصاميم التي تمتاز بحركة متواصلة وكثافة متغيرة لتعبر على أنوثة فائقة وصارمة في آنٍ واحد.







حذاء رياضي بتصميم خليجي



سطّرت المصممة أروى البنوي على مدى السنوات القليلة الماضية، اسمها كواحدة من أكثر المصممات تأثيراً بين أبناء جيلها. ولطالما سعت أروى باستمرار إلى إلهام المجتمعات العربية من خلال تمكين المرأة وتشكيل صلة وصل ونقطة تماس ثقافية جديرة بالثقة عبر علامتها التجارية السعودية. وتشتهر أروى بالأسلوب الذي تعتمده من أجل الارتقاء بكل مجموعة من مجموعاتها، بسرد القصص المبتكرة والعمل على إحداث تناغم ما بين الخياطة التقليدية والمقاربات العصرية، والسعي عبر استوديوهات التصميم الخاصة بها في جدة ودبي من أجل الجمع بين المؤثرات الشرقية والغربية وفي تعاونها الأخير مع «أديداس أوريجينالز»، وأطلقت نسخة مطابقة للحذاء الرياضي الأيقوني «Forum» الذي تم في محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف إعادة صياغة تراث المصممة الشخصي للمستقبل الذي يدمج بين وجهات نظر متنوعة من الشرق والغرب والماضي والحاضر، إلى جانب إحياء جذورها الخليجية، بإعادة تخيّلها في سياق جديد، وذلك في إطار سعيها إلى تمكين النساء في منطقتها الأصلية وخارجها، مع إظهار التزامها الراسخ في ربط الثقافة العربية مع بقية أنحاء العالم.





طابع صحراوي



إن التفاصيل المميزة للحذاء الرياضي هي مستوحاة بشكل جزئي من «الكابرا»، ما يجعلها انعكاساً لـ«فصيلة ماعز الجبل». ويتكون قماش الكانفاس مع طبقات من الجلد المدبوغ وخطوط جلدية متناسقة مع تطريز مخيّط يدوياً، وهو مسكوب بألوان ذات طابع صحراوي. وتتميز هذه النسخة الفريدة من نوعها بكعب باللون الأحمر المحبوك والأبيض المستوحى من نمط الأقمشة العربية والغربية التقليدية، ما يجعلها بمثابة قصيدة تعكس جذور وهوية المصممة، وذلك من خلال إضافة رموز شرقية إلى حذاء له تاريخ غربي غني ويمثل إيماءة خفية لجيل جديد من المواهب الإبداعية التي تمزج المقاربات الهجينة بطرق غير تقليدية.