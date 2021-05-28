غادة السبيعي تستحضر التصاميم الشرقية برؤية عالمية

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تحتفي تشكيلة «جوبيتر فلو» للمصممة والمديرة الإبداعية لدار غادة السبيعي 1309، بعودة التصاميم الشرقية برؤية عالمية تتجاوز شعبيتها الشرق الأوسط تركّز في جوهرها على الروح البوهيمية المعاصرة.

وقصات فضفاضة تم ابتكارها من أقمشة خفيفة الوزن، لإطلالة منزلية جذابة ومريحة، خلال موسم الصيف، حيث يمكن تحويل كل قطعة ملابس منزلية إلى أزياء مناسبة للسهرات مع القليل من الإكسسوارات.

وتعتمد التشكيلة على أقمشةٍ خفيفة الوزن من القطن والحرير لضمان أقصى درجات الراحة والانتعاش، وتتزين بتفاصيل مميزة من التطريزات والزخارف التي تشتهر بها العلامة. كما تطغى على التصاميم لمسات من الخط العربي مع تفاصيل مرحة مثل رمز الوجه الضاحك والشمس وأشجار النخيل والكواكب.

ارتباط بالطبيعة

وفي إطار تعليقها، قالت المصممة غادة السبيعي: تعكس الزخارف في التشكيلة ارتباطي مع الطبيعة وإحساسي بجمالها.

وأتمنى أن تعزّز هذه القطع الشعور بالسعادة والعفوية لكل سيدة ترتديها كونها تتميز بالتصاميم المتقنة والألوان الجريئة والرسومات الفنية المطبوعة مع التفاصيل المدروسة.

وتستمد 1309 إلهامها من الفن والطبيعة والثقافة العالمية، لتقدّم تصاميم مذهلة تجمع بين الانسيابية والأناقة واللمسة العصرية، وتقدم خياراتٍ جذابة تلبي مختلف السيدات على تنوع شخصياتهن وأذواقهن.