القفطان موروث عربي بطابع معاصر

المصدر: (دبي - رشا عبد المنعم)

استوحت المصممة دينا هاشم مجموعتها الجديدة للقفطان المغربي من مدينة دبي، التي تتناغم بها العديد من الثقافات من مختلف أنحاء العالم، لتكوين تشكيلة سماتها الأساسية بدمج الموروث العربي الشرقي بطابع معاصر، لتستحضر ألوان الطبيعة الحيوية كالأخضر والأحمر.

كما قامت بدمجها مع الدانتيل والأورجانزا بألوان فاتحة من الأقمشة الدارجة لهذا الموسم، وهي الأقمشة ذات الملمس القوي كالبروكيد لما يعطي التصميم من وضوح للقصات، والحفاظ على الشكل الثابت للأكمام المنفوخة، وقصات فساتين الأميرات.

كما كانت لها تجربة استثنائية للتصميم المستدام، عبر استخدام خامات صديقة للبيئة، وهو ما ترى أنه ثورة قادمة على الطريق في هذا المجال، الذي يقدم بكل سلاسة انسجاماً متناغماً بين العناصر المتباينة، وتفرض كل قطعة من التشكيلة مساحتها الخاصة، ضمن هذا الطيف الواسع من التصاميم، انطلاقاً من الخطوط الفنية ذات اللمسة الأنثوية بأسلوب يجعل الأزياء تروي حكايات متعددة الأبعاد للمدن المعاصرة.