تقنيات حديثة لمعالجة مشكلات فروة الرأس والشعر

المصدر: دبي - البيان

مع الاستخدام المستمر للشامبوهات الجافة، والاستخدام المفرط لمنتجات الشعر، والعرق الناتج عن ممارسة الرياضة والجري، تزداد مشكلات فروة الرأس مثل التهيج والحكة والجفاف وغيرها مما يؤدي إلى ضعف صحة فروة الرأس، وتعد مثل هذه المشكلات من أهم أسباب تلف الشعر وضعفه وبطء نموه.ولتحسين فروة الشعر تضع التكنولوجيا إمكانيتها التي تتجدد بين فترة وأخرى.

والتي تعد تقنية هيدرافيشل كيراﭬايـﭫ آخرها. وتتضمن هذه المعالجة 3 خطوات مصممة بعناية لتنظيف وتجديد وترطيب فروة الرأس بلطف وفعالية من أجل تهيئتها لتأدية دورها في نمو شعر أكثر صحة وعافية وكثافة.

وتتضمن الخطوة الأولى في تقنية هيدرافيشل كيراﭬايـﭫ تنظيف وتقشير فروة الرأس وبصيلات الشعر لإزالة الشوائب المتراكمة من الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة باستخدام طريقة الامتصاص اللطيفة التي لا تسبب الألم. وتعمل هذه الطريقة على تحفيز الدورة الدموية ومنح الشعور بالاسترخاء والراحة التي نشعر بها عند الحصول على معالجة لبشرة الوجه ولكن في فروة الرأس هذه المرة.

والخطوة الثانية معالجة فروة الرأس بالعناصر المنشطة التي تتغلغل بعمق في فروة الرأس بسيروم غني بمحفزات وبروتينات النمو لترطيب فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

وأخيراً بخاخ يستخدم في المنزل يحتوي على مركب الببتيدات لتدليك فروة الرأس من أجل التحفيز اليومي لبصيلات الشعر في الأسابيع التالية للاستفادة القصوى من المعالجة التي تمت ويعمل البخاخ إلى تنظيم تجدد الخلايا وتهدئة الالتهاب لتكون النتائج الإيجابية المحققة طويلة الأمد.