هوس الموضة.. حقيبة يد رجالية على شكل طائرة أغلى من طائرة حقيقية!

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم دار "لويس فويتون" الفرنسية للأزياء والسلع الفاخرة ضمن مجموعة خريف وشتاء 2021 للرجال مجموعة متنوعة من الأفكار الغريبة والباهظة، كان أكثرها "جنوناً" حقيبة يد رجالية على شكل طائرة بسعر 39 ألف دولار.

قالت "مونت كارلو" السبت الماضي إن المجموعة الجديدة التي صممها الأمريكي فيرجيل أبلوه تعرضت لكثير من الانتقادات أبرزها أنه يثقل إبداعاته بالكثير من الأفكار والمفاهيم الغريبة.

وجاءت حقيبة اليد على شكل طائرة مزينة بشعار العلامة التجارية كدليل على الشطحات التي لا تصدق التي يمكن أن ينفذها مصممو الأزياء والمديرون الفنيون في عالم الموضة.

ورغم أن هذا المنتج قد انتشر منذ عدة أشهر، إلا أن المقارنة التي أجرتها إحدى المغردات على تويتر سلطت الضوء على سعره الباهظ.

وقال الحساب الذي يسمى Valeska على الشبكة الاجتماعية: "يمكنك شراء طائرة حقيقية بسعر أقل"، وأرفقت إعلاناً لبيع طائرة صغيرة من إنتاج شركة Cessna الأمريكية تعود لعام 1968 معروضة بسعر لا يتجاوز 33 ألف دولار.