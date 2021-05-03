بنغالي «تذوّق وربح» سيارة في مهرجان دبي للمأكولات

المصدر: دبي - البيان

لا تتاح الفرصة للفوز بسيارة جديدة كل يوم، ولكن مهرجان دبي للمأكولات 2021 اختار فائزاً محظوظاً من خلال سحب عشوائي للحصول على سيارة GAC SG3 SUV ضمن فعاليته الترويجية «تذوق واربح».

بالشراكة مع مجموعة مراكز التسوق في دبي، عادت حملة «تذوّق واربح» للعام الخامس بالتعاون مع زوماتو، لتستمر طوال فترة إقامة مهرجان دبي للمأكولات من 25 مارس إلى 17 أبريل 2021.

وعلّق الفائز المحظوظ، وهو بلال حسن توسكر ميا من بنغلاديش، على الفوز بقوله: «سعدت للغاية بفوزي في حملة تذوق واربح 2021 ضمن مهرجان دبي للمأكولات، فالحصول على الجائزة الكبرى، وهي سيارة GAC SG3 SUV الجديدة، أمر مذهل يعدّ بمثابة جائزة العُمر».

يُشار إلى أن كافة التجارب والفعاليات والأنشطة خلال مهرجان دبي للمأكولات خضعت لبروتوكولات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية لضمان تجربة آمنة للجميع.