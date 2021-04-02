«الباتشوورك».. موضة ربيع وصيف 2021

المصدر: دبي- البيان

سجلت تقنية الترقيع «الباتشوورك»، المستلهمة من جزيرة سيسيليا في إسبانيا، المعروفة بالتنوّع الثقافي والحضاري، حضوراً قوياً في تصاميم بعض دور الأزياء المشاركة بأسبوع الموضة في ميلانو، لتعيد تقديمه بصورة جديدة وبروح عالم الأزياء المعاصر.

وتسلط مجموعة ربيع وصيف 2021 الضوء على تقنية الترقيع «الباتشوورك»، التي تعتمد عبر حضارات متعددة على ثقافات المزج والتشكيل في الأقمشة بداية من الألوان ونهاية بالخامات، ونوعيات مختلفة من الديباج والبوبلين والجورجيت وشيفون في القطعة الواحدة، حيث كانت الاستدامة من الموضوعات البارزة في هذه المجموعة، من خلال الصناعة اليدوية، إعادة تفسير وإنشاء قطع فريدة جديدة، من خلال خياطة الأقمشة والمطبوعات والتصاميم المميزة المختلفة معاً.