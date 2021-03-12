علاجات تجميلية تعكس التطور العلمي والتقني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

هناك العديد من العلاجات التجميلية التي تعيد للبشرة رونقها، منها ما أوجده التطور العلمي والتقني في هذا العصر، والتي يعد من بينها علاج الـ «هيدرا فيشل» الذي يحفز الترطيب المكثف، ويمنح البشرة التجدد والنضارة والتوهج الجذاب.

وتتميز المعالجة الجديدة بأنها تحتوي على مزيج من المكونات الفعالة مثل حمض الهيالورونيك والجلوكان والبيتايين، والتي تعمل على ترطيب وإصلاح وتجديد وحماية البشرة، إلى جانب مقاومتها لعلامات تقدمها في السن. وعادة ما تستغرق معالجة هيدرا جلوكان 45 دقيقة توزع على عدة خطوات بدءاً من التنظيف العميق للبشرة، يلي ذلك إزالة للخلايا الميتة والزيوت الزائدة والأوساخ العالقة، ومن مكونات المعالجة الجديدة الفعالة إلى البشرة.