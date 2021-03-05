الطبيعة تحافظ على نضارة البشرة وتجدّدها

المصدر: (أبوظبي- البيان)

مع مرور الزمن تزداد احتياجات البشرة إلى المنتجات التي تحافظ على تجدّدها وحيويتها. ومن هذا المنطلق تعد منتجات العناية الطبيعية هي الحل المثالي الذي يمنح البشرة إشراقتها وتوهجها الطبيعي.

وفي هذا الإطار حرصت منتجات العناية والجمال الاسترالية «سوكين» في الاعتماد على مكونات طبيعية تعتني بجمال البشرة الطبيعي وتعكس بذات الوقت جمال الطبيعة الأسترالية النقية والغنية. ووصلت نسبة الاعتماد على المصادر الطبيعية إلى 98.8 % من مستخلصات نباتية ومعادن مغذية للبشرة والتي تحتوي على مضادات الأكسدة والعوامل المنشّطة التي تعزز صحة البشرة وتظهر جمالها ومرونتها الطبيعية.