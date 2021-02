مبادرة خيرية تدعم جمال المرأة وأناقتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة HAUL IN ONE التعاون مع صندوق الاشتراك المخصص للجمال في الإمارات العربية المتحدة، في حملته للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع جمعية خيرية مقرها الإمارات العربية المتحدة، Stop & Help DXB للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى على تأسيسه. وتكرم حملة الصندوق التزام الشركة المحلية وقيمها للجمال الشامل، مع إضافة هدايا تجميل غير متوقعة لإسعاد النساء اللاتي قد يتأثرن اقتصادياً بسبب جائحة كورنا.



وتعمل الشركتان، في الحملة التي تم إطلاقها في 17 فبراير الجاري، على حزم وتسليم ما لا يقل عن 50 صندوقاً من HAUL للنساء في الدولة واللواتي تأثرن سلبياً بـ«كوفيد 19»، ويبحثن عن المساعدة في وسائل الراحة الأساسية. وتهدف هذه المبادرة إلى شمل جميع النساء - أولئك الذين هم جزء من الأسر المدعومة في برنامج Stop and Help على أن تنتهي هذه الحملة في 10 مارس أي بعد يومين من تاريخ الاحتفال بيوم المرأة العالمي.