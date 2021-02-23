«آرت دبي» 2021 في نسخة واقعية 29 مارس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «آرت دبي 2021»، في بيان خاص للمنظمين، عن موعد إقامة المعرض الذي اختارت له الفترة من 29 مارس إلى 3 إبريل المقبلين، حيث ينظم على أرض الواقع، في مبنى البوابة الشهير في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وجاء في البيان على موقع «آرت دبي» الرسمي: «لقد تأثر قطاع الفنون، مثل غيره من القطاعات، بتداعيات الأشهر الاثني عشر الماضية، ونحن نشعر بمسؤولية كبيرة للقيام بكل ما في وسعنا لدعم مجتمعاتنا في هذا الوقت.

وبعد التشاور مع جميع أصحاب العلاقة، وأخذنا في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل، فإننا لا نزال واثقين من قدرتنا على إصدار نسخة واقعية من المعرض هذا العام، تأخذ في الاعتبار بروتوكولات الصحة والسلامة، والسفر وغيرها من الاحتياطات والاجراءات المتعلقة بـالوقاية من«كوفيد 19»، إلى جانب الالتزام المستمر من مجتمعنا المحلي الذي يرغب في حضور حدث فني شخصي.

وعن موقع المعرض، كشف البيان، أنه سينظم المعرض في مبنى تم تجهيزه خصيصاً، ويقع في مركز دبي التجاري العالمي، وسيحتضن نحو 45 معرضاً، على مدى ستة أيام. وهذا من شأنه أن يوفر مرونة أكبر للزوار، ما يتيح تنظيم عدد الأشخاص الذين يحضرون المعرض بشكل أكثر كفاءة في أي وقت، وفقاً لتدابير السلامة اللازمة.

وتابع بيان منظمي«آرت دبي»: نظراً لوجود دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية من حيث برنامج التطعيم المتقدم في العالم، فإننا نأمل أن نعمل بحلول نهاية شهر مارس، في بيئة أكثر انفتاحاً.

ومع ذلك وبخصوص البرامج الإضافية والمعارض الجانبية الموازية للمعرض، ذكر البيان أنه سيتم الإعلان عنها مع اقتراب المعرض، وهي ستقام ضمن شروط، إذ أوضح بيان«آرت دبي»، انه إذا تم تخفيف الاجراءات الاحتياطية، فإن الموقع الجديد سيسمح بالاستفادة من العديد من المرافق التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك أفضل المطاعم ونوادي الأعضاء في المنطقة، للمناسبات الاجتماعية والبرمجة الأوسع.

تطوير

وأَضاف البيان:ندرك أن القيود المفروضة على السفر الدولي ستستمر في التأثير على قدرة صالات العرض على حضور المعرض فعليًا. لذلك يسرنا أن نعلن عن برنامج المشاركة عن بعد الذي سيمكن المعارض من تقديم معارضها المادية والسماح للزوار في دبي بتجربة الأعمال الفنية شخصياً، حيث سنعلن عن قائمة محدثة من صالات العرض المشاركة في وقت لاحق من هذا الشهر.