الفُرَش جزء أساسي في خطوات المكياج المثالي

المصدر: أبوظبي - البيان

الفُرَش الصحيحة جزء أساسي في خطوات وضع المكياج المثالي. ومن هذا المنطلق حرصت «بيوتيستا» على تقديم أطقم فرش المكياج المختلفة من أجل العينين وتحديد الوجه والخدود بسهولة وبلا عناء.

وتضم مجموعة بيوتيستا فرش الأساس لتحضير الوجه ووضع المكياج بشكل مثالي، وفرش التحديد مثل الكونتور والهايلايت، وكذلك فرش البودرة من أجل لمسة نهائية خالية من العيوب، ويمكن وضع هذه الفرش في حقيبة مخصصة لها، تسهل من التنقل.

كما طرحت بيوتيستا في لايف ستايل عدداً من المنتجات الفعالة الغنية بالعناصر المغذية النباتية لتمنح المرأة بشرة نظيفة ونقية تستطيع مقاومة علامات التقدم في العمر، إلى جانب باليت ظلال العيون «ستوري بوك» بملمس كريمي ناعم وبألوان غنية جذابة لامعة وغير لامعة.