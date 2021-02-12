درجات متنوّعة من ظلال العيون وأحمر الشفاه لإطلالة مميزة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

لأجل تحقيق توازن وإطلالة مختلفة، يعمل المكياج على التغيير، وتحقق الخيارات المتنوعة نتائج تتناسب مع الإطلالات في النهار والمساء، ويمكن من خلال باليتات ظلال العيون من ميلاني كوزمتيكس. التي تحتوي على 6 ألوان مخملية أحدها بألوان غير لامعة ناعمة، والأخرى بألوان الميتاليك اللامعة، التي تحتوي على درجات من ظلال العيون من ميلاني، تصل إلى 15 لوناً. بخامة تسهل الاستخدام والدمج، مما يجعلها متناسبة مع ألوان البشرة المتنوعة.



وجاء أحمر الشفاه الماط «غير اللامع» ليتكامل مع الإطلالة من خلال 9 درجات، أما المجموعة الأخرى من أحمر الشفاه فجاءت لامعة وتتوفر في 8 درجات لونية متنوعة، تركيبة تدوم طويلاً، باعتبار أن تركيبتها من مواد طبيعية مثل زبدة الشيا وزيت الصويا.