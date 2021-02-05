مستحضرات تجميلية لحيوية وتجديد البشرة

المصدر: دبي - البيان

يمكن استعادة الحيوية ومساعدة البشرة على التجدد والتخلص من الهالات الداكنة والانتفاخات حول العين، من خلال العديد من المستحضرات المتخصصة بالطب التجميلي، لا سيما تلك المستحضرات التي تحتوي على تراكيب مطورة، معدة من مكونات جديدة، تستخدم تقنية الميلاتونين، لا سيما في المستحضرات المختصة بالعيون، التي تستهدف معالجة علامات إجهاد البشرة.

وتستخدم هذه التقنية للتعامل مع الهالات الداكنة والانتفاخ والتجاعيد. أما بالنسبة لقناع الوجه، فالمستحضرات الحديثة توفر أنواعاً من قناع سيروم المركّز بتركيبة حمض الهيالورونيك، والألوفيرا، لتمنح البشرة الترطيب والنضارة الفورية بأقل مجهود. إن أقنعة الوجه الحديثة المبتكرة باستخدام تقنية الألياف المماثلة لألياف البشرة الطبيعية، تعمل على ملء ثنايا الوجه الدقيقة، حتى تتغلغل المكونات في البشرة التي تمتصها بالكامل، من أجل الحصول على أفضل النتائج.