شجرة أمنيات السنة الصينية تتحول إلى عرض رقمي في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد مطعم هاكاسان أبوظبي بفندق قصر الإمارات للاحتفاء برأس السنة الصينية التي تصادف يوم 12 فبراير وترافقها عروض مميزة من 10 حتى 24 فبراير. يأتي ذلك استمراراً لنهج هاكاسان أبوظبي في إحياء جذور ثقافته الصينية وإرثه العريق من خلال الاحتفاء بهذه المناسبات التقليدية الضاربة في القدم. حيث سيتحوّل تقليد شجرة الأمنيات الذي يميّز هاكاسان إلى عرضٍ فني رقمي هذا العام تماشياً مع الإجراءات الإحترازية.

ستتجلى أبرز تقاليد الاحتفالات الرمزية والتي تعود إلى قرون خلت وسيكرّم المطعم هذه العادات من خلال الارتقاء بتجربة الضيوف إلى أبعد مدى والولاء لأصوله الصينية. وفي الواقع، يتمحور عام الثور حول مبدأ "السلام والحب والمشاركة".

كذلك، سيقدّم المطعم قائمة الأطباق العائلية المميّزة التي تجلب الصحة والحظ الجيد. هذا وسيتم عزف النغمات الهادئة يوميًا لتعديل مزاج الضيوف من الزائرين والمقيمين في الإمارات أثناء تناولهم العشاء في الداخل أو على التراس الخارجي الأنيق المطل على معالم أبوظبي. ولا شكّ في أنّ مطعم هاكاسان أبوظبي هو الوجهة المناسبة للاحتفال برأس السنة الصينية بطريقة مثالية في قلب العاصمة الإماراتية في فبراير.