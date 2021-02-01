«أسبوع أبوظبي للجمال».. برنامج حافل بتجارب مميزة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت عروض أبوظبي، منصة البيع بالتجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامج فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للجمال خلال هذا الشهر، الذي يضم مجموعة من التجارب المميزة ضمن المنصات الحصرية والمؤقتة التابعة لأشهر العلامات التجارية العالمية والجديدة على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى سلسلة تفاعلية من الجلسات التعليمية التي تستضيفها نخبة من المواهب الإقليمية والعالمية.

ويقدّم أسبوع أبوظبي للجمال الذي يقام في الفترة من 4 - 14 فبراير القادم أشهر العلامات التجارية ومشاهير قطاع المستحضرات التجميلية حول العالم، بالإضافة إلى فعاليات كبرى وتشكيلة من العروض الحصرية في مراكز التسوق المشاركة في أبوظبي والعين.

وفي تعليقه على الفعالية، قال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «تقدّم الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للجمال ببرنامجها الحافل بالتجارب المميزة والمنتجات الجديدة بتوقيع أشهر العلامات والشخصيات العالمية فرصة مثالية لعشّاق الجمال. فتأتي هذه المبادرة الجديدة لتعكس جهودنا الرامية لتسليط الضوء على مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة عالمية رائدة في قطاع الجمال».

ويستقطب أسبوع أبوظبي للجمال مجموعة من العلامات الجديدة إلى المنطقة. كما تشهد الفعالية إطلاق رحلة خاصة من أسبوع أبوظبي للجمال، وهي عبارة عن منصة مخصصة للجمال والعافية يستضيفها منتجع جميرا في جزيرة السعديات من 11 وحتى 13 فبراير، وتتضمن مجموعة من التجارب المُختارة على يد خبراء مختصّين في أنشطة تصفية الذهن واليوغا والتأمل.

وتقام الرحلة تحت إشراف نخبة من أشهر الأسماء في عالم الصحة والجمال، بما فيهم منال رستم، سفيرة علامة نايكي؛ ومارينا فيولينا، مدربة الجمباز والتنمية الشخصية؛ وستيفاني ميلمان، مدربة اليوغا والمدربة الشخصية الأسترالية؛ وسارة الصايغ، مدربة الملاكمة المعروفة.

مؤثرون

ويشهد أسبوع أبوظبي للجمال إطلاق منصة بنفيت للمؤثرين بالتعاون مع علامة الجمال الرائدة بينفت كوزماتكس، حيث تختبر مجموعة من مشاهير ومؤثري مواقع التواصل باقة من التجارب والأنشطة المخصصة على مدار 24 ساعة في ياس مول والغاليريا جزيرة الماريه.

وتلتزم جميع الجهات المشاركة في الفعالية بتطبيق معايير شهادة الأمان العالمية للسلامة والنظافة في الفنادق ومراكز التسوق والمطاعم والحدائق الترفيهية والأماكن العامة في أبوظبي، لضمان أقصى درجات الراحة والأمان للعملاء في ظل الظروف الراهنة.

وتشمل تدابير الصحة والسلامة الشاملة والتي تطبقها عبر كافة المنافذ المشاركة في الإمارة اختبار الكشف عن كوفيد-19 للعاملين، فضلاً عن قياس درجة حرارة المتسوقين عند منافذ الدخول، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في مراكز التسوق والمتاجر والمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى عمليات التنظيف والتعقيم المنتظمة ضمن جميع المنافذ المشاركة.

لمزيد من المعلومات عن فعالية أسبوع أبوظبي للجمال المرتقبة، يُرجى زيارة الرابط التالي: