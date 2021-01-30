انطلاق أول أسبوع للموضة الرجالية في دبي

المصدر: (دبي - أ ف ب)

انطلق في دبي أول أسبوع للموضة الرجالية، وهو حدث غير مسبوق يقام بصيغة افتراضية بسبب جائحة «كوفيد 19»، ويشمل عرض مقاطع مصوّرة ونقلاً حيّاً لعروض تقليدية تُبث عبر الإنترنت.

ويتضمن «أول أسبوع موضة عربي خاص بالرجال» عروضاً لنحو 15 مصمماً من الإمارات ولبنان وإيران وبريطانيا وفرنسا.

واستُهل الأسبوع الذي يُبث في نقل حي أنشطته، أول من أمس، على مدى ثلاثة أيام عبر «يوتيوب» بشريط فيديو، لمجموعة دار «أماتو» الإماراتية المنطلقة نحو العالمية.

وظهر في الشريط الذي صُوّر في الصحراء رجال يرتدون ملابس بيضاء، تتراوح بين قمصان «تي شيرت» بالدانتيل وأزياء خليجية تقليدية.

وقال محمد عقرة، مدير الاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي الذي يمثل القطاع في 22 دولة: «العالم من حولنا يتغير، وكذلك المواقف تجاه الموضة، ولا يشهد أي مكان آخر تغييراً في هذا المجال بقدر ما يشهده الشرق الأوسط».

وأوضح في بيان أن أسبوع الموضة العربي للرجال يعبّر عن «اتساع نطاق الملابس الرجالية إلى أبعد من الملابس الرسمية وملابس الشارع، ويمهد الطريق لأزياء أكثر جرأة لرجال الشرق الأوسط».

وفيما هذا الأسبوع هو الأول من نوعه للرجال، تشهد دبي منذ 2015 أسبوع الموضة العربية، في إطار سعي الإمارة إلى فرض نفسها في القطاع إلى جانب عواصم الموضة المعروفة كباريس وميلانو ولندن ونيويورك.

وبلغت مبيعات قطاع الملابس في الإمارات العربية المتحدة 12,3 مليار دولار عام 2018، حيث شكلت الملابس الرجالية 53% من هذا المبلغ، إذ بلغ حجم مبيعاتها 6,2 مليارات دولار، وفقاً لغرفة تجارة وصناعة دبي.