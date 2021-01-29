"أحذية وحقائب متنوعة تناسب أوقات المرأة"

تتميز التشكيلة الجديدة للأحذية والحقائب من «ستيف مادن» بتصاميمها المتنوعة، والتي تناسب مختلف الأعمار.

منها أحذية بكعب عالٍ، وأخرى مسطحة، وصنادل، وغير ذلك من التصاميم التي تتناسب مع فترة النهار وفترة العمل والفترة المسائية والمناسبات الرسمية. وقد صُنعت هذه التشكيلة من خامات متنوعة، منها الجلود اللماعة، أو الشاموه، ومنها ما زين بحبات الكريستال المضيئة.

كما ضمت المجموعة حقائب تراوحت تصاميمها ما بين الكلاسيكية والعصرية، بألوان وأحجام مختلفة. واستخدمت السلاسل لحزام بعضها بينما تم الاعتماد على الحزام الجلدي في بعضها الآخر، مع وضع مسكة يدوية للحقيبة في بعض الأحيان.