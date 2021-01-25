فعالية «واقع قطاع التصميم في الشارقة» تناقش جماليات وملامح العمارة العالمية

المصدر: الشارقة - وام

تختتم الدورة الثانية من فعالية «واقع قطاع التصميم في الشارقة»، التي تنظمها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أعمالها في الثاني من فبراير المقبل بجلسة تحمل عنوان «تجسيد العمارة» تناقش المناهج والاستراتيجيات الصحيحة التي يتوجب تبنيها عند اختيار المواد والتصنيع.

وشهدت الدورة عقد خمس جلسات منذ انطلاقتها تناولت عدة موضوعات من بينها عنصر المفاجأة في العمارة من خلال تصميم مساحات إبداعية تتناغم والبيئة المحيطة مع تبني مناهج حديثة في التصميم ضمن البيئة الطبيعية إضافة إلى تصميم دور العبادة والهياكل المؤقتة.

كانت الفعالية قد انطلقت في 24 نوفمبر الماضي بجلسات افتراضية أدارتها نجلا عبد الله الدح مهندس معماري أول في (شروق)، بهدف تحفيز الفكر حول دور مهندسي العمارة في إعادة رسم ملامح قواعد العمارة بطرق جريئة من خلال تقديم تصاميم مبتكرة، تعزز التفاعل الوثيق مع الأمكنة، بمشاركة نخبة من خبراء العمارة المحليين والدوليين الذين تبادلوا الأفكار والمفاهيم الحديثة والتصاميم الأكثر انتشاراً في مختلف المساحات العامة والخاصة في الشارقة والعالم، بالإضافة إلى تناول التوقعات المستقبلية واستشراف التحول في قطاع التصميم على المستوى العالمي.