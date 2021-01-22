حقائب كلاسيكية مستوحاة من ريش النعام

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

تستوحي تشكيلة «تايلر إليس» لهذا الموسم إلهامها من صفاء وسكينة ريف مدينة ليون، وتسلّط الضوء على جمال الطبيعة الأخاذ الذي يبرز عبر تدرجات الألوان النابضة.

وتزخر التشكيلة بتصاميم لافتة تصلح لكل زمان، بدءاً من القصات الفريدة المزينة بأحجار سواروفسكي المتلألئة، ووصولاً إلى اللمسات الساحرة المستوحاة من ألوان ريش الطاووس الغنية، كما تحمل تصاميم «تايلر»توقيع نخبة من الحرفيين الإيطاليين الذين يضمنون أقصى درجات الجودة والإتقان بأسلوب لا مثيل له، حيث تمثّل حقائب تايلر إليس التزامها بأرقى معايير الجودة والإتقان التي أكسبتها قاعدةً جماهيريةً واسعة.

هيكل ناعم

ولهذا الموسم طرحت «تايلر» حقيبة «بوش» التي تتميز بهيكل ناعم مع قفل على شكل رباط، كما تُعدّ خياراً مناسباً للهواتف الذكية كبيرة الحجم. وهي تتميز بجيوب داخلية وبطانية باللون الأزرق الخاص بالعلامة، وتأتي الحقيبة المصممة من ريش النعام مع رابط جلدي، والحقيبة المصممة من الجلد تأتي مع قبضة جلدية قابلة للفك والتركيب ومشبك كونتينيوام مخصص.

ومن جانب آخر تأتي حقيبة اليد (إل جيه) بقصة غير منتظمة تتميز بغطاء أمامي مثلّث الشكل ومشبك مخصّص بشكل الرمح. تم تصميم الحقيبة مع قبضة علوية ودرزات يدوية ظاهرة، بالإضافة إلى سلسلة اختيارية بلون مماثل أو نقشة فريدة. وتتوافر الحقيبة أيضاً مع الشراشيب