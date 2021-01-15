ربيع وصيف جورجيو أرماني.. أفكار لا يحدها زمن

المصدر: (دبي - رشا عبد المنعم)

أفكار لا يحدها زمن، هو عنوان مجموعة جورجيو أرماني لربيع وصيف 2021، التي عبّر عنها بصوته الممثل الإيطالي الشهير بييرفرانشيسكو فافينو، الحائز جوائز عدة، خلال فيلم وثائقي مدته 20 دقيقة، سبق العرض الأول للمجموعة، وتخلله العديد من الصور والذكريات والمقابلات الأرشيفية، والتي تعود لعقود من أسلوب أرماني.. المتسق والمتميز بشكل مذهل، ممهدة الطريق للمجموعة الجديدة، والتي سيتم بثها لأول مرة على التلفزيون.





الغرابة العصرية

في الفيديو-الوثائقي، تتطوّر لغة جورجيو أرماني Giorgio Armani، بلا هوادة، بينما تبقى ثابتة في جذورها. توازنات دقيقة تتأرجح وتتمايل بين الصرامة والرهافة المطلقة، المدينة والغرابة المتحررة، النقاء والتنازلات الطفيفة لهذه الغرابة العصرية المتميزة.

وكعملية طرح وانتقاء، تلتقط الوقت، وتضفي عليه طابعاً جديداً، خالقة أزياء تتجاوز الموضة. تأتي كل مجموعة جديدة، لتضيف كلمات رئيسة أساسية إلى عالم المفردات المتزايد، ودائماً مع التأكيد على الشعور المطلق بالأناقة، والتي محورها الأساسي هو الشخص بحد ذاته.





إيقاع هندي

بالنسبة لمجموعة ربيع/‏صيف 2021، تعتبر الرسومات والصور النموذجية، لكل من الرجال والنساء، أساسية، ناعمة وسلسة: مزيج من الخطوط النقية والألوان الأساسية المحايدة – الرمادي، البيج، الأسود والأزرق - التي تضيء مع الأشكال الهندسية العرضية، وتعج بالأنماط الإيقاعية، وباعتماد فكرة تدرج الألوان ton sur ton واقعية، ولكن بصورة مجازية أيضاً، بطريقة ناعمة، ولا تطغى على البقية.

ما يبرز شخصية المرأة والرجل المتحررة من القيود الجمالية التقليدية، هذه الشخصية الحريصة دائماً في التعبير عن نفسها، من خلال ما ترتديه. من غير اللامع إلى البراق، إنه الإحساس بالتمييز الذي يستمر في تأكيد ذاته، والذي يقوى على الزمن.