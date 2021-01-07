توأم منحوتة مايكل أنجلو «تمثال داوود» في إكسبو دبي

المصدر: (إعداد - نهى حوا‏)

توأم منحوتة «تمثال داوود» للرسام والنحات والشاعر الإيطالي، مايكل أنجلو، سوف تصل الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي، بعد عملية رقمية معقدة لإنتاجها، تشمل 40 ساعة من مسح المنحوتة الأصلية في متحف «غاليريا ديلاكاديميا» في فلورنسا بإيطاليا، وأشهراً أخرى لتحويلها إلى قطعة رخام.

وأفادت مجلة «ذا فلورنتين» الإيطالية أنه خلال عملية بناء التمثال، سيجري استخدام آلة المسح لأخذ مقاييس 136 ألف نقطة من سطح المنحوتة كل ثانية، على أن يجري جمعها بخوارزميات لإنتاج نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد بدقة 146 جزءاً من ألف من المليمتر.

وأشادت مديرة المتحف، سيسيلي هولبرغ، بالمبادرة باعتبارها «خطوة إلى الأمام، سواء للدراسات المستقبلية أو الأبحاث في مجال المحاكاة أو الحفاظ على التراث، معربة عن سرورها في أن تكون قادرة على إرسال «توأم» تمثال «داوود» الأصلي لمايكل أنجلو في المتحف إلى دبي كـ«رسول جمال ورمز إيطاليا».

وقالت البروفسور غرازيا توشي: «لسنا مهتمين فقط في جمع معلومات هندسية بشأن شكل التمثال، بل نسعى لأن نكون قادرين على إعادة إنتاج الملمس أيضاً».