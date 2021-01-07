زينوفار فاطمة تُطلق من دبي «كش مات»

المصدر: دبي - البيان

اختارت المخرجة والممثلة والمُنتِجة الهندية زينوفار فاطمة، دبي ودولة الإمارات فضاء واسعاً لإبداعاتها الفنية، مشيرة إلى أنها تلقى الدعم الكامل من الجهات كافة.

ومن ثم أنتجت زينوفار فاطمة 7 أفلام قصيرة خلال الفترة الماضية وخصوصاً خلال فترة تفشي جائحة «كوفيد19»، عبر شركة «زين لإنتاج الأفلام»، التي تمتلكها وتتولى منصب رئيسها التنفيذي، وعلى الرغم من كل ما اتسم به عام 2020 من تقلبات، إلا أنه أتاح الفرصة لزينوفار لخلق محتوى سينمائي لا يكتفي بإثارة اهتمام الجمهور العام فحسب، وإنما أيضاً يترك لديهم صداً عميقاً.

سلسلة

وبعد إطلاق عدة أفلام قصيرة على مدار العام في ظل أزمة الجائحة، تستعد زينوفار فاطمة الآن لإنهاء العام بطرح أحدث مشروعاتها السينمائية، وهو «كش مات». وسيكون هذا الفيلم بمثابة باكورة سلسلة حلقاتها الشبكية الجديدة «ويجا».

ويروي «كش مات» قصة امرأة تتعرض لظروف قاسية، وبعد أن باتت هذه السيدة، والتي تؤدي زينوفار دورها، مقتنعة بأنها فقدت كافة الفرص لإعادة ترتيب حياتها، تلتقي بشخص واسع المعارف يمنحها تذكرة ذهاب للنجاح.

وقالت زينوفار: «سيتضمن «كش مات» مثل كافة أفلامي عنصراً رمزياً أخلاقياً كي يُعَلم الناس شيئاً قد يحدث بسهولة في حياتهم الخاصة. وهذا هو النحو الذي لطالما ربطنا بجماهيرنا، ذلك أنه حينما يترك شيئاً صدا بداخلك، فسيثير اهتمامك دوماً».

وكان فيلم «كش مات» قد عُرِض لأول مرة في عرض خاص أقيم بفندق «روتانا أرجان» وبحضور الشيخة هند القاسمي، إلى جانب باقة من نجوم «بوليوود».