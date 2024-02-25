جي كيم: جبال الإمارات وطبيعتها الديناميكية مصدر إلهامي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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يمثل المعرض الفردي قمم العزلة «روايات في الطبيعة» ختام رحلة الفنانة الكورية جي هي كيم ضمن برنامج الممارسة النقدية بدعم من مركز تشكيل بدبي، والذي يمثل على حد تعبيرها استكشافاً لالتقاء الهوية الذاتية والطبيعة، عبر تجارب فنية بزاوية 360 درجة تختفي بعناصر القوة والهام قمم الجبال وطبقاتها الراسخة، إلى جانب التفاعل الديناميكي بين الزمن والوجود.

وفي حوارها مع الـ«البيان»، أكدت الفنانة الكورية «جي هي كيم»، خريجة كلية الفنون الجميلة بجامعة هونجيك في سيئول: يمثل المعرض سلسلة من الأعمال التركيبية التي تقدم تجارب فنية شاملة تتيح للزوار النظر بعين المشارك المبدع بدلاً من المشاهد الصامت، فيشعرهم ذلك أنهم مساهمون فاعلون في العمل. وتسهم فرصة المشاركة هذه في طمس الحدود الفاصلة بين المشاهد والفنان لتخلق رحلة إبداعية قائمة على المشاركة والتفاعل الفني.

وتضيف الفنانة «جي هي»، المقيمة في دبي منذ عام 2007 وانضمت إلى مجتمعها الإبداعي لتعيد إحياء شغفها بفن الطباعة: تستند أعمالي في مجملها على طرح مساحات مشتركة للتأمل، حيث لا يقتصر دور التكوينات الصخرية في لوحاتي على إظهار الجمال الخارجي للطبيعة فقط، وتقول: بالنسبة هو بمثابه رؤى فلسفية التأثير تحاكي قصصنا العميقة ذات الطبقات من الذاكرة والمواقف التي تربطنا مع الآخر، لتصنع ذكريات ملهمة أحياناً وقاسية في أحيان أخرى، لتصنع خطوطها الفارق غير المرئي بين ما نخفيه وما يظهر للآخرين من حولنا، وتلك في الحقيقة إحدى السمات البشرية المعقدة والمتوارثة بالفطرة لثنائية الأنا والآخر.

شغف بالفنون البصرية

وتعتقد «جي هي»، التي تستقي شغفها بالفنون البصرية وممارستها من سحر الجبال في دولة الإمارات لتتغنى بالطبيعة المحلية النابضة بالحياة عبر استخدام تقنيات متنوعة، أن معرفتها بالجيولوجيا أثرت بشكل كبير في طرق تصويرها وإدراكها للجبال وطبقاتها خاصة في بداية مشروعها الفني لفهم المناظر الطبيعية الجبلية، وخاصة تلك الموجودة في دولة الإمارات، التي لا تزال تلهمها إلى يومنا هذا. بهدف إيجاد في فهم مشترك بين عملي الفني والعمليات التي تحدث في جوف الأرض، كما أن الأنماط والألوان المميزة لكل طبقة جيولوجية تشبه النتائج الفريدة لكل مطبوعة مصنوعة يدوياً.

وتوضح «جي هي»، التي صلت أعمالها إلى القائمة النهائية لـ«جائزة إمارات المستقبل» للفنون الجميلة، وتم عرض لوحتها «صلاة الوحدة» في مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية الرابع والعشرين أنها وخلال برنامج الممارسة النقدية لعام 2023، قامت بزيارة العديد من الجبال في الإمارات كون الزيارات الميدانية أحد أهم المحاور الرئيسية للتعمق في بيئة العمل الفني، كما شاهدت المناظر البانورامية من جبل جيس وخارج الإمارات، فقد كانت محظوظة بزيارة جبال طريق البتراء ووادي رم في الأردن.