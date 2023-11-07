«كشتة».. كتاب تفاعلي جوهره السياحة الثقافية في الإمارات

المصدر: الشارقة - وفاء السويدي

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يسعى الشباب الإماراتي للإبداع والابتكار وتنطلق أفكارهم لتسجل إنجازات جديدة تخدم المجتمع. وقد أسهمت الإماراتية عائشة الفهيم بفكرة الترويج السياحي الثقافي عن طريق كتاب تفاعلي بعنوان «كشتة»، وهو كتاب فريد من نوعه يأخذك إلى الأماكن السياحية الممتدة في دولة الإمارات، وقد أنجزت لكل إمارة كتاباً يتناول المتاحف والأماكن التي بالإمكان زيارتها والاستمتاع بمرافقها، وعند وصولك للمكان لا بد أن تلتقط صورة لتلصقها في الكتاب لاحقاً وتكتب ملاحظتك الخاصة بالمكان تحت الصورة، ليصبح لديك في النهاية كتاب مليء بالذكريات الجميلة عن الإمارات العربية المتحدة.

مواقع مختلفة

«البيان» التقت عائشة الفهيم - خلال معرض الشارقة للكتاب بدورته 42 - والتي درست البحوث الاجتماعية والسياسية العامة بجامعة نيويورك بأبوظبي، وذلك للحديث عن إصداراتها الجديدة، وتقول: خطرت ببالي فكرة «كشتة» أثناء فترة جائحة كورونا وأثناء الإغلاق عملت على تنفيذ الفكرة. «كشتة» هو كتاب مغامرات يشجع السياحة في دولة الإمارات بطريقة ممتعة وعفوية للمقيمين والسائحين. يتكون الكتاب من 30 صفحة مع 30 نشاطاً لإكمالها. كل ما عليك فعله هو اختيار فئة، وخدش الصفحة، وسيكشف عن نشاط لإكماله. امسح رمز الاستجابة وسيقودك إلى خريطة بها مواقع مختلفة للاختيار من بينها.

والجميل هو أنه يمكننا تحديث محتوى رمز الاستجابة السريعة، بعد ذلك، يجب عليك إضافة صورة وكتابة ملاحظة، وسيكون بمثابة كتاب ذكريات يمكنك الاعتزاز به.

3 طبعات

وتتابع: لدينا حالياً 3 طبعات أبوظبي ودبي والشارقة، وعن أبوظبي ودبي باللغتين الإنجليزية والعربية، والشارقة متاحة حالياً باللغة الإنجليزية. ونتطلع في المستقبل إلى توسيع نطاق الكتب ليشمل الإمارات الأخرى بالإضافة إلى الانتشار العالمي.

معالم الإمارات

وتطمح عائشة إلى تمويل كتبها من قِبل إحدى مؤسسات الدولة كدائرة السياحة مثلاً ويتم ترجمتها إلى عدة لغات، وأن تصل بكتاب «كشتة» إلى العالمية وأن تبدأ بعمل كتب أخرى عن الدول العربية والأجنبية، وتقول: سوف أستكمل باقي سلسلة «كشتة» لتشمل باقي إمارات دولتي الحبيبة، كما أنوي طرح كتيب بطريقة مبتكرة ومميزة يشمل بطاقات بريدة لمعالم الإمارات مدفوعة الثمن. لقد بدأت بطرح نموذج لهذا الكتيب عن المملكة المغربية باللغة الإنجليزية والفرنسية وتم عرضه على مستشار وزير الثقافة المغربي الذي أعجب به كثيراً.