راشد العقروبي.. 4 سنوات في تربية الطيور

المصدر: دبي ـــ وفاء السويدي

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ينطلق الكثير من الشباب بطموح نحو مشاريع تجارية مختلفة لتصبح مصدر رزق ثانياً بجانب وظائفهم، وهذا ما سعى إليه راشد العقروبي الذي بدأ هوايته وحبه لتربية الطيور كمصدر رزق وتجارة يستفيد منها، حيث اكتشف حاجة مربي الصقور إلى طيور السمان، فبدأ بمجهود شخصي بتعلم أساسيات تربية طيور السمان، التي كلفته في البداية الكثير من الأموال ليتعلم بالتجربة أسس التربية الصحيحة لهذه النوعية من الطيور وإدارة المشروع بشكل صحيح.

إصرار وعزيمة

«البيان» التقت راشد سالم العقروبي، الذي يعمل موظفاً، وقام بخطوة جريئة في عالم الأعمال، حيث بدأ في مشروع لا يعلم عنه الكثير ووقع بعدة مطبات، لكن بالإصرار والعزيمة استطاع تصحيح الأخطاء، التي قد تكون كلفته في البداية الكثير من الأموال وترتبت عليها بعض الديون، لكن إصراره على النجاح أوصله الآن لمرحلة أن يتحدث عن مشروعه ويقدم نصائح للشباب أيضاً، ويقول: بدأت المشروع منذ 4 سنوات، ولاحظت أنه في موسم الشتاء يبحث مربو الصقور عن طعام لطيورهم، وقد تكون طيور السمان هي الأفضل، فهي غذاء للطيور الجارحة، وحتى الإنسان يستطيع أن يستفيد منها؛ لأن لحمها يمتاز بطعم ومذاق مميّز، إضافة إلى فوائده الغذائية والصحية.

ويتابع: اخترت تربية السمان لدورة حياته السريعة، حيث تستغرق تلك الدورة من النمو بين 30 إلى 35 يوماً لتكون جاهزة، كما أن أكله قليل ولا يكلف الكثير، ومع الوقت تكونت لدي الخبرة، وتعرفت على العلاجات والأدوية المناسبة لها والجو الملائم لنموها بطريقة جيدة، وكيفية اكتساب المناعة.

3 أماكن

‏ويؤكد العقروبي استهلاك كميات كبيرة من السمان في موسم الشتاء؛ لأنه موسم بطولات الصقور.

‏وفي السياق نفسه، تحدث راشد العقروبي عن صعوبات تربية طيور السمان، وقال: تكون الصعوبة في أول 20 يوماً من دورة حياتها، حيث لا تكون لديها المناعة الكافية، وتحتاج إلى غرف مغلقة وحاضنات وأعلاف وحرارة مناسبة وأدوية وعلاجات عبارة عن فيتامين سي وغيره من الفيتامينات، وتبقى في الحضانة لمدة 20 يوماً لتكتسب المناعة وتتأهل لنقلها إلى غرفة أخرى. وقد خصصت لطيور السمان 3 أماكن، الأول هو للعناية بالأمهات، وهن الأساس، فلديهن غرفة خاصة للبيض، حيث نقوم بجمعه ووضعه للتفقيس أو للبيع، وتمتد دورة الأمهات من 4 إلى 6 أشهر، ثم يبدأ مستوى إنتاج البيض يقل، ثم تُستبدل بها أمهات جديدة.

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ويوضح العقروبي: يتطلب الأمر غرفة أخرى للصيصان، حيث تبقى هناك من 18 إلى 20 يوماً، والغرفة الثالثة للتسمين، وتبقى إلى 15 يوماً في الغرفة حتى يتم بيعها في السوق، وترجع الاستفادة من هذه الطيور إلى دورة حياتها السريعة، إذ إن فترة تفقيس البيض مدتها 15 يوماً فقط، وإلى أن تكبر تأخذ 30 إلى 35 يوماً وتكون جاهزة للبيع.