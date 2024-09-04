عبدالله بن دلموك: الفعاليات التراثية تعكس قيم الانفتاح والتعايش والمحبة الراسخة في مجتمعنا

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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زار وفد من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، ترأسه عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، وضم عدداً من مديري الإدارات في المركز، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024م، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك خلال الجولة أن الفعاليات والبرامج التراثية في الدولة تعكس قيم الانفتاح والمحبة والتعايش الراسخة في مجتمع الدولة.

وتجول الوفد، يرافقه المسؤولون عن المعرض، ضمن فعاليات الحدث، للتعرف على ما شهدته هذه الدورة من تطور وتنظيم، حيث تعد الأكبر في تاريخ المعرض من ناحية المساحة وعدد الشركات المشاركة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية وورشات العمل.

واطلع عبد الله حمدان بن دلموك على المشاركة المتميزة للجهات الرسمية في خلال الجولة، حيث التقى عدداً من المسؤولين عن الأجنحة والهيئات الحكومية في الدولة، وتبادل الأحاديث معهم حول عدد من القضايا المشتركة في عالم التراث والثقافة، مشيداً بما احتوته هذه المنصات من برامج ثقافية وتراثية ومبادرات، وثراء في الفعاليات المتنوعة التي تعكس مدى التطور، الذي حققته الحركة الثقافية والتراثية في الدولة عبر عمل هذه الهيئات، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذه المبادرات.

وعن هذه الزيارة قال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: "نتشرف بوجودنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ21، والذي يشهد تطوراً مستمراً عاماً بعد آخر، هذا المعرض الذي يعتبر جزءاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما أنه يعد صورة حقيقية لاعتزاز بلادنا بماضيها وحاضرها، ورؤيتها وتطلعاتها إلى مستقبل أكثر رفعة وازدهاراً، من خلال سعيها للحفاظ على تراثنا الغني، وصون الهوية الوطنية للدولة.

كما أثنى على جهود القائمين على المعرض، مشيداً بمستوى التنظيم وما يعكسه من مستوى ثقافي للمجتمع.

وأكد بن دلموك أن دولة الإمارات تمتلك حراكاً ونشاطاً متميزاً، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الأنشطة التراثية يحمل في مضمونه قيم الاحترام والتعايش المتأصلة في تاريخ دولتنا، موضحاً أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بات من أهم الفعاليات المرتقبة على الأجندة العالمية.